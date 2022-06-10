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Россия может начать наступление на Днепр, Запорожье и Одессу, если захватит Донбасс – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 16:22
Россия может начать наступление на Днепр, Запорожье и Одессу, если захватит Донбасс – ГУР - Фото
Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

Если России удастся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, то оккупанты могут начать новое наступление на Днепр, Запорожье и Одессу. Об этом заявил в интервью The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его мнению, в случае успеха на востоке россияне используют Донбасс как плацдарм для нового наступления.

Также Скибицкий заявил, что в Запорожской и Херсонской областях российские войска окопались для долгосрочной обороны, построив двойные, а иногда тройные линии обороны. 

"Теперь вернуть эту территорию будет сложнее. И именно поэтому нам нужно оружие", — сказал представитель ГУР.

Читайте также: Армия России не прорвется к Одессе через Николаев, а атака с моря не имеет смысла — Ким 

Дмитрий Гриниченко
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война Одесса прогноз гур днепр Запорожье Вадим Скибицкий
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