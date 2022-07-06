У замглавы Харьковского облсовета есть паспорт РФ и доступ к оборонной информации – ГБР

Государственное бюро расследований утверждает, что у заместителя главы Харьковского облсовета есть паспорт страны-оккупанта РФ, который он якобы получил в 2014 году в оккупированном Крыму.

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Вместе с паспортом, пишут в бюро, чиновник оформил в Севастополе у оккупантов водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в РФ.

"Чиновник такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области и другой, в том числе тайной информации", – подчеркнули в ГБР.

Правоохранители "инициировали" отстранение его от должности: обратились в Харьковский облсовет, где уточнили, что этот вопрос "планируют рассмотреть в ближайшее время".

14 февраля нардеп Ирина Фриз призвала СБУ проверить наличие российского гражданства у Богдана Малеваного, который в ноябре 2021-го был избран замглавы Харьковского облсовета. Она показала фото с онлайн-базы МВД РФ о водительском удостоверении. LIGA.net не может подтвердить достоверность этих скринов:

Малеваный отрицал наличие у него российского паспорта: "Впервые слышу, что я являюсь гражданином еще какого-то государства".

В Украине запрещено двойное гражданство.

Власти РФ весной 2022 года начали принудительную паспортизацию вывезенных ими украинцев.

Евгений Пилипенко

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