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У замглавы Харьковского облсовета есть паспорт РФ и доступ к оборонной информации – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 09:32
У замглавы Харьковского облсовета есть паспорт РФ и доступ к оборонной информации – ГБР - Фото
Паспорт гражданина РФ (фото - пресс-служба нелегитимной Госдумы РФ)

Государственное бюро расследований утверждает, что у заместителя главы Харьковского облсовета есть паспорт страны-оккупанта РФ, который он якобы получил в 2014 году в оккупированном Крыму.

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Вместе с паспортом, пишут в бюро, чиновник оформил в Севастополе у оккупантов водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в РФ.

"Чиновник такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области и другой, в том числе тайной информации", – подчеркнули в ГБР.

Правоохранители "инициировали" отстранение его от должности: обратились в Харьковский облсовет, где уточнили, что этот вопрос "планируют рассмотреть в ближайшее время".

14 февраля нардеп Ирина Фриз призвала СБУ проверить наличие российского гражданства у Богдана Малеваного, который в ноябре 2021-го был избран замглавы Харьковского облсовета. Она показала фото с онлайн-базы МВД РФ о водительском удостоверении. LIGA.net не может подтвердить достоверность этих скринов:

У замглавы Харьковского облсовета есть паспорт РФ и доступ к оборонной информации – ГБР

У замглавы Харьковского облсовета есть паспорт РФ и доступ к оборонной информации – ГБР

У замглавы Харьковского облсовета есть паспорт РФ и доступ к оборонной информации – ГБР

Малеваный отрицал наличие у него российского паспорта: "Впервые слышу, что я являюсь гражданином еще какого-то государства".

Евгений Пилипенко
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война гражданство Харьков харьковская область гбр паспорт рф
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