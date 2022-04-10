Россия навязывает свое гражданство депортированным украинцам: выдали уже 12 000 паспортов

Российские власти начали принудительную паспортизацию людей из зоны боевых действий, вывезенных из Украины на восток, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

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"Путем запугивания самых уязвимых категорий – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров – властями агрессора было получено от них почти 14 000 заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов", – говорится в сообщении омбудсмена.

По ее словам, такие действия государства-агрессора направлены на принудительную интеграцию украинского населения в российское пространство. Принудительная паспортизация – прямое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Денисова рассчитывает, что комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертная миссия, созданная государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учтут эти нарушения.

Министерство иностранных дел создало онлайн-архив военных преступлений России в Украине. Принудительная депортация украинцев на территорию России – одно из них.

Андрей Водяный

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