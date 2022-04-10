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Россия навязывает свое гражданство депортированным украинцам: выдали уже 12 000 паспортов

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10.04.2022, 18:15
Россия навязывает свое гражданство депортированным украинцам: выдали уже 12 000 паспортов - Фото
Фото: depositphotos.com

Российские власти начали принудительную паспортизацию людей из зоны боевых действий, вывезенных из Украины на восток, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

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"Путем запугивания самых уязвимых категорий – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров – властями агрессора было получено от них почти 14 000 заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов", – говорится в сообщении омбудсмена.

По ее словам, такие действия государства-агрессора направлены на принудительную интеграцию украинского населения в российское пространство. Принудительная паспортизация – прямое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Денисова рассчитывает, что комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертная миссия, созданная государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учтут эти нарушения.

Андрей Водяный
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Людмила Денисова депортация принудительная паспортизация
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