В Харькове россияне уничтожили здание вуза ракетным ударом — фото
В Харькове в результате ракетного удара российских оккупантов фактически уничтожено здание одного из высших учебных заведений. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, ночью россияне попали ракетой в административное здание в Новобаварском районе и помещение вуза в Киевском районе. Также противник обстреливал Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Богодуховский районы Харьковской области, в результате чего горели жилые дома и поле с пшеницей.
Синегубов отметил, что наступательные операции россиян в Харьковской области остаются безуспешными.
- 2 июля Синегубов сообщил, что российские войска на сегодняшний день не способны взять в осаду Харьков или напрямую войти в город, а потому нет нужды в массовой эвакуации из областного центра.
- Силы обороны Украины не потеряли отвоеванную территорию под Харьковом. Однако российская артиллерия способна бить по городу из-за границы – и РФ усилила террор против местного населения.
- Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия значительно усилила обстрел города, начиная с 19 июня.
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