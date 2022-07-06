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В Харькове россияне уничтожили здание вуза ракетным ударом — фото

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 09:56
В Харькове россияне уничтожили здание вуза ракетным ударом — фото - Фото
Уничтоженное здание вуза в Харькове (Фото: Олег Синегубов/Telegram)

В Харькове в результате ракетного удара российских оккупантов фактически уничтожено здание одного из высших учебных заведений. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, ночью россияне попали ракетой в административное здание в Новобаварском районе и помещение вуза в Киевском районе. Также противник обстреливал Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Богодуховский районы Харьковской области, в результате чего горели жилые дома и поле с пшеницей. 

Синегубов отметил, что наступательные операции россиян в Харьковской области остаются безуспешными. 

Читайте также: Уничтожили технику и склад. ВСУ провели успешные операции в Харьковской области – Синегубов

Дмитрий Гриниченко
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