В Харькове россияне уничтожили здание вуза ракетным ударом — фото

В Харькове в результате ракетного удара российских оккупантов фактически уничтожено здание одного из высших учебных заведений. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, ночью россияне попали ракетой в административное здание в Новобаварском районе и помещение вуза в Киевском районе. Также противник обстреливал Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Богодуховский районы Харьковской области, в результате чего горели жилые дома и поле с пшеницей.

Синегубов отметил, что наступательные операции россиян в Харьковской области остаются безуспешными.

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Дмитрий Гриниченко

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