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Оккупанты снизили интенсивность атак и переключились на обстрелы мирных городов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 19:06
Оккупанты снизили интенсивность атак и переключились на обстрелы мирных городов – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Российские оккупанты цинично продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам, убивая мирных жителей. Чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов, продолжают врать о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и многоквартирных жилых домах, говорится в сводке Генштаба ВСУ.  

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На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города. 

Враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпанова. 

На Славянском направлении враг обстрелял 19 населенных пунктов. На Бахмутском – семь. 

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии. 

Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе села Новоселовка Друга, успеха не имел, отошел. 

На Сиверском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Бачевск, Волфин, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области и Сеньковка и Николаевка Черниговской области. В районах Волковки и Волфиного удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация. 

Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли. 

На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории. 

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия. 

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Роман Брыль
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Генштаб ВСУ обстрелы российские оккупанты
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