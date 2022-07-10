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ВСУ нанесли удары по командным пунктам и скоплению техники РФ возле Чернобаевки — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 08:04
ВСУ нанесли удары по командным пунктам и скоплению техники РФ возле Чернобаевки — Генштаб - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и живой силы россиян в районе Чернобаевки. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного. Недалеко от двух последних нанес еще и авиаудары. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер".

На Славянском направлении были обстрелы позиций наших войск, враг провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел. Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении активные действия враг не проводил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки. Совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменное и Белогоровка. Нанес авиаудары неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.

На Бахмутском направлении активных действий оккупанты не проводили. Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевка и Углегорской ТЭС. Авиационные удары нанесены недалеко от Берестового и Спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Мали. Нанес авиационные удары в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Пост Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Потери врага уточняются.

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Дмитрий Гриниченко
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