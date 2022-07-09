UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты атаковали Углегорскую ТЭС, но были отброшены – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 07:36
Оккупанты атаковали Углегорскую ТЭС, но были отброшены – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб

Российские оккупанты в очередной раз попытались штурмовать Углегорскую ТЭС на севере Светлодарского водохранилища, но их отбросили на прежние позиции. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отбросили на прежние позиции", – говорится в сводке.

Доломитное находится на запад от водохранилища.

Оккупанты атаковали Углегорскую ТЭС, но были отброшены – Генштаб

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и самого Краматорска.

Враг пытается штурмовать и продвигаться в районе Григоровки – бои продолжаются.

Читайте также: Ситуация на Донбассе. Россия пытается не отдать инициативу Украине – ISW

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сводка генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 