Оккупанты атаковали Углегорскую ТЭС, но были отброшены – Генштаб
Российские оккупанты в очередной раз попытались штурмовать Углегорскую ТЭС на севере Светлодарского водохранилища, но их отбросили на прежние позиции. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб.
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"Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отбросили на прежние позиции", – говорится в сводке.
Доломитное находится на запад от водохранилища.
На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и самого Краматорска.
Враг пытается штурмовать и продвигаться в районе Григоровки – бои продолжаются.
- 8 июля россияне пытались совершить прорыв на севере Херсонской области.
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