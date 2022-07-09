Оккупанты атаковали Углегорскую ТЭС, но были отброшены – Генштаб

Российские оккупанты в очередной раз попытались штурмовать Углегорскую ТЭС на севере Светлодарского водохранилища, но их отбросили на прежние позиции. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб.

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"Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отбросили на прежние позиции", – говорится в сводке.

Доломитное находится на запад от водохранилища.

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и самого Краматорска.

Враг пытается штурмовать и продвигаться в районе Григоровки – бои продолжаются.

8 июля россияне пытались совершить прорыв на севере Херсонской области.

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Евгений Пилипенко

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