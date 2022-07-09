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Россияне пытались совершить прорыв на севере Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 02:55
Россияне пытались совершить прорыв на севере Херсонской области - Фото
Херсонская область (Фото - Facebook)

Российские войска в пятницу пытались совершить прорыв на севере Херсонской области, сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.

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"В районе Князевки и Ольгиного противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Успеха не было. Получив отпор, ретировался", – рассказал он.

Россияне пытались совершить прорыв на севере Херсонской области

Белую Криницу, расположенную чуть южнее, россияне атаковали парой вертолетов Ка-52, а из тяжелой артиллерии обстреляли Большую Костромку на юге Днепропетровской области.

Под обстрел из Градов также попало село Червоногригоровка в Днепропетровской области. Оно находится на правом берегу Днепра напротив Энергодара и Запорожской АЭС. "Стреляли с другого берега водохранилища", — сказал Назаров.

Россияне пытались совершить прорыв на севере Херсонской области

Он заявил, что Россия за сутки понесла огромные потери на этом направлении – почти 200 человек, 42 единицы техники, три склада с боеприпасами.

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Андрей Водяный
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война Херсонская область
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