UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ситуация на Донбассе. Россия пытается не отдать инициативу Украине – ISW

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 03:42
Ситуация на Донбассе. Россия пытается не отдать инициативу Украине – ISW - Фото
Фото: EPA

Американский Институт изучения войны (ISW) уверен, что российская группировка, которая в последние недели была занята захватом Луганской области, сейчас занимается восстановлением боевой способности и наращиванием сил. Но одновременно с этим российские войска продолжают проводить более ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах фронта, чтобы силы обороны Украины не перехватили инициативу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В этих операциях задействованы меньше сил, чем в битве за Северодонецк и Лисичанск, а их цели более скромны.

Так, Россия продолжает вести ограниченные наступательные действия к северу от Славянска и пытается продвигаться к Северску со стороны Лисичанска, но без успеха.

"Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовилось к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и не сразу заметным, как и переход у нее был постепенным", — говорится в анализе ISW.

Ключевое условие оперативной паузы – создать видимость, что ее либо нет, либо она будет слишком короткой, чтобы противник не успел перехватить инициативу и не перешел в контрнаступление.

Вашингтонские аналитики пишут, что российское командование в Украине, в целом неадекватное, с этим основным принципом пока справляется.

Читайте также: Данилов: Россияне изменили тактику войны, они делают ударные кулаки и продвигаются вперед

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война isw
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 