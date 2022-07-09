Ситуация на Донбассе. Россия пытается не отдать инициативу Украине – ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) уверен, что российская группировка, которая в последние недели была занята захватом Луганской области, сейчас занимается восстановлением боевой способности и наращиванием сил. Но одновременно с этим российские войска продолжают проводить более ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах фронта, чтобы силы обороны Украины не перехватили инициативу.

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В этих операциях задействованы меньше сил, чем в битве за Северодонецк и Лисичанск, а их цели более скромны.

Так, Россия продолжает вести ограниченные наступательные действия к северу от Славянска и пытается продвигаться к Северску со стороны Лисичанска, но без успеха.

"Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовилось к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и не сразу заметным, как и переход у нее был постепенным", — говорится в анализе ISW.

Ключевое условие оперативной паузы – создать видимость, что ее либо нет, либо она будет слишком короткой, чтобы противник не успел перехватить инициативу и не перешел в контрнаступление.

Вашингтонские аналитики пишут, что российское командование в Украине, в целом неадекватное, с этим основным принципом пока справляется.

В Генштабе 7 июля заявили, что враг несколько снизил свою активность в Донбассе, готовясь к наступлению на Донецкую область.

По оценке британской разведки следующее большое сражение будет за Славянск. За неделю россияне продвинулись к городу со стороны Изюма на пять километров.

6 июля глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявил, что из области нужно эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона.

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Андрей Водяный

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