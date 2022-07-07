Россия взяла оперативную паузу после Лисичанска, но ситуация на фронте сложная – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины считает, что Россия взяла оперативную паузу после захвата Лисичанска. Тем не менее ситуация на фронте остается сложной, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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"Да, мы наблюдаем, что враг несколько снизил свою активность. Это касается не нанесения огневого поражения, а сугубо тактических действий пехоты на поле боя. Есть тенденция к уменьшению боевых столкновений, но ситуация на фронте сложная", — сказал Громов на брифинге.

Он заявил, что Россия перегруппировывает войска и накапливает резервы с целью дальнейшего наступления в Донецкую область.

"Нам тоже нужен мобилизационный ресурс для дальнейших активных действий по освобождению территорий", – добавил генерал.

По его словам, Украина готовит дополнительные силы как на полигонах внутри государства, так и за рубежом – в Германии, Великобритании и других странах.

В первую очередь речь идет о переподготовке военных на новые образцы вооружения, а также о подготовке новых армейских подразделений.

По оценке британской разведки следующее большое сражение будет за Славянск. Через неделю россияне продвинулись в город со стороны Изюма на пять километров.

6 июля глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявил, что из области нужно эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона.

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Андрей Водяный

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