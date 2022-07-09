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Оккупанты деморализованы. ВСУ отбили попытки штурмов на всех направлениях

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 19:15
Оккупанты деморализованы. ВСУ отбили попытки штурмов на всех направлениях - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, терпящие потери, говорится в сводке Генштаба ВСУ.  

На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка–Дементиевка. Украинские воины отодвинули оккупантов на ранее занятые позиции. 

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На направлении Малое Веселое–Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника. 

Все попытки штурма противника по направлениям Довгеньке–Краснополье, Пасека–Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел.  

Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки

Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаревка–Верхнекаменское. Точным огнем наши воины заставили оккупантов бежать в районе Золотаревки. 

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая–Авдеевка. Безуспешно, с потерями отошел. 

На Донецком направлении враг продолжил обстрел позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов. 

На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изю –Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное. 

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжил обстрел позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки. 

На Сиверском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки, Сумской области. 

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории. 

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Роман Брыль
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Генштаб ВСУ оккупанты штурм сводка генштаба отступление россии
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