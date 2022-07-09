Оккупанты деморализованы. ВСУ отбили попытки штурмов на всех направлениях

Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, терпящие потери, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка–Дементиевка. Украинские воины отодвинули оккупантов на ранее занятые позиции.

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На направлении Малое Веселое–Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.

Все попытки штурма противника по направлениям Довгеньке–Краснополье, Пасека–Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел.

Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.

Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаревка–Верхнекаменское. Точным огнем наши воины заставили оккупантов бежать в районе Золотаревки.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая–Авдеевка. Безуспешно, с потерями отошел.

На Донецком направлении враг продолжил обстрел позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов.

На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изю –Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжил обстрел позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.

На Сиверском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки, Сумской области.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории.

Утром, 9 июля Генштаб сообщил, что оккупанты атаковали Углегорскую ТЭС, но были отброшены.

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Роман Брыль

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