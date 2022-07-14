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Зеленский: Удар по Виннице — это акт российского террора, такое могли сделать только скоты

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 17:43
Зеленский: Удар по Виннице — это акт российского террора, такое могли сделать только скоты - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский назвал ракетный удар россиян по Виннице еще одним актом террора страны-агрессора. Об этом он заявил во время выступления на конференции в Гааге. 

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По его словам, целью конференции в Гааге, является спасение международного права, потому что сейчас решается, "будет ли у человечества такой инструмент, как международное право".

"Утром 14 июля российские ракеты ударили по Виннице, обычный мирный город. Они попали в два гражданских дома, разбиты жилые дома, медицинский центр, горели машины и трамваи. Это наглый акт российского террора. Такое не могли сделать люди — это скоты. Восемь ракет, две из которых попали в центр города", — заявил Зеленский.

Он напомнил катастрофу самолета MH-17, который сбили российские военные в небе над Донбассом летом 2014 года, когда погибло 298 человек, и заявил, что российский терроризм начался еще восемь лет назад. 

Читайте статью: Удар по Кременчугу мог стать одним из самых кровавых терактов. Кто убивает людей в 21 веке

Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары Владимир Зеленский война винница
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