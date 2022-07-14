Кулеба о Виннице: Мы отдадим под суд российских военных преступников за каждую каплю крови

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отдаст под суд российских военных преступников, комментируя ракетный удар по центру Винницы. Об этом он написал в Twitter.

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Он назвал ракетный удар по Виннице очередным военным преступление России.

"Мы отдадим под суд российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез", — заявил дипломат.

Кулеба 14 июля выступил на конференции в Гааге по привлечению РФ к ответственности за преступления в Украине и призвал создать специальный трибунал для военного и политического руководства России.

Он назвал пять параметров, которые Украина предлагает положить в основу будущего трибунала для России:

— правила и подходы, которые применяет международный уголовный суд;

— юрисдикция трибунала на все события с февраля 2014 года;

— юрисдикция в отношении лиц, которые руководят или осуществляют эффективный контроль политическими и военными действиями РФ;

— статус главы государства или другого должностного лица не будет освобождать подсудимого от уголовной ответственности;

— трибунал будет рассматривать только преступления агрессии России против Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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