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Кулеба о Виннице: Мы отдадим под суд российских военных преступников за каждую каплю крови

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 14:48
Кулеба о Виннице: Мы отдадим под суд российских военных преступников за каждую каплю крови - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео 1+1)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отдаст под суд российских военных преступников, комментируя ракетный удар по центру Винницы. Об этом он написал в Twitter.

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Он назвал ракетный удар по Виннице очередным военным преступление России. 

"Мы отдадим под суд российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез", — заявил дипломат. 

Кулеба 14 июля выступил на конференции в Гааге по привлечению РФ к ответственности за преступления в Украине и призвал создать специальный трибунал для военного и политического руководства России. 

Он назвал пять параметров, которые Украина предлагает положить в основу будущего трибунала для России:

— правила и подходы, которые применяет международный уголовный суд;

— юрисдикция трибунала на все события с февраля 2014 года;

— юрисдикция в отношении лиц, которые руководят или осуществляют эффективный контроль политическими и военными действиями РФ;

— статус главы государства или другого должностного лица не будет освобождать подсудимого от уголовной ответственности;

— трибунал будет рассматривать только преступления агрессии России против Украины. 

Читайте статью: Удар по Кременчугу мог стать одним из самых кровавых терактов. Кто убивает людей в 21 веке

Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары война винница дмитрий кулеба
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