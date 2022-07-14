Кулеба: Россия является государством-террористом и должна быть юридически признана таковой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетного удара по Виннице заявил, что Россия является террористическим государством и должна быть юридически признана таковой. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, уже подтверждена гибель 20 мирных жителей в результате ракетного удара России по Виннице.

"Трое детей, в том числе малыш. Это терроризм. Умышленное убийство мирных жителей для распространения страха", — заявил министр.

Кулеба отметил, что Россия должна быть признана страной-спонсором терроризма на юридическом уровне.

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Дмитрий Гриниченко

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