Кулеба: Россия является государством-террористом и должна быть юридически признана таковой
14.07.2022, 17:21
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетного удара по Виннице заявил, что Россия является террористическим государством и должна быть юридически признана таковой. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, уже подтверждена гибель 20 мирных жителей в результате ракетного удара России по Виннице.
"Трое детей, в том числе малыш. Это терроризм. Умышленное убийство мирных жителей для распространения страха", — заявил министр.
Кулеба отметил, что Россия должна быть признана страной-спонсором терроризма на юридическом уровне.
- Дипломат также заявил, что Украина отдаст под суд российских военных преступников, комментируя ракетный удар по центру Винницы.
- В результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы по состоянию на полдень подтверждена гибель 20 человек, в том числе троих детей.
- 27 июня Россия нанесла ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, где на тот момент было множество посетителей. Вот видео прямого попадания, вот – видео изнутри ТЦ в момент "прилета". Погибли и получили ранения десятки людей, окончательное количество неизвестно.
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