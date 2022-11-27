Британия доставила Brimstone 2 для ВСУ: видео с доставкой и презентацией ракет

Великобритания поставила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2 c лазерным наведением. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

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"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила ВСУ высокоточные ракеты Brimstone 2", – написали британцы и показали видео с доставкой и презентацией ракет.

По оценке Минобороны Британии, их помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России.

Ракеты Brimstone разрабатывались для запуска с самолетов по наземным целям, но ВСУ успешно используют их с земли против броневиков и танков, говорится в видео.

As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence

СПРАВКА. Brimstone 2 – улучшенная модификация первой версии Brimstone. Она имеет лазерное наведение, при запуске с воздуха может лететь на 60 км, с земли – до 10-12 км.

26 ноября Британия сообщила, что подготовила 10 экипажей ВСУ для вертолетов Sea King.

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Марко Сировой

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