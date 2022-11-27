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Британия доставила Brimstone 2 для ВСУ: видео с доставкой и презентацией ракет

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2022, 14:55
Британия доставила Brimstone 2 для ВСУ: видео с доставкой и презентацией ракет - Фото
Борт ВВС Британии с ракетами Brimstone 2 для Украины (скриншот видео)

Великобритания поставила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2 c лазерным наведением. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

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"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила ВСУ высокоточные ракеты Brimstone 2", – написали британцы и показали видео с доставкой и презентацией ракет.

По оценке Минобороны Британии, их помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России.

Ракеты Brimstone разрабатывались для запуска с самолетов по наземным целям, но ВСУ успешно используют их с земли против броневиков и танков, говорится в видео.

СПРАВКА. Brimstone 2 – улучшенная модификация первой версии Brimstone. Она имеет лазерное наведение, при запуске с воздуха может лететь на 60 км, с земли – до 10-12 км.

Смотрите также: В Генштабе ВСУ показали запуски британских ракет Brimstone: в чем их преимущество – видео

Марко Сировой
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ВСУ война британия ракеты военная помощь brimstone 2
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