Британия доставила Brimstone 2 для ВСУ: видео с доставкой и презентацией ракет
Великобритания поставила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2 c лазерным наведением. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила ВСУ высокоточные ракеты Brimstone 2", – написали британцы и показали видео с доставкой и презентацией ракет.
По оценке Минобороны Британии, их помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России.
Ракеты Brimstone разрабатывались для запуска с самолетов по наземным целям, но ВСУ успешно используют их с земли против броневиков и танков, говорится в видео.
As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.— Ministry of Defence
This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
- 26 ноября Британия сообщила, что подготовила 10 экипажей ВСУ для вертолетов Sea King.
Смотрите также: В Генштабе ВСУ показали запуски британских ракет Brimstone: в чем их преимущество – видео
Комментарии