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Суровикин не превратит войну против Украины в "сирийскую", господства в воздухе нет — ISW

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 08:09
Суровикин не превратит войну против Украины в
Сергей Суровикин (Фото: сайт оккупантов)

Новый командующий войной России против Украины Сергей Суровикин не сможет превратить конфликт в "сирийский", так у РФ нет господства в воздухе. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что во время войны в Сирии, где Суровикин также занимал должность одного из командующих российской группировкой, армия РФ пренебрегала международным правом и бомбила гражданских, что стало частью способа ведения войны со стороны России. 

Назначение Суровикина командующим российской группировкой на войне против Украины, не сделает войну "сирийской", так как боевые действия принципиально отличаются от войны в Сирии, а Россия сталкивается с совершенно другими вызовами. 

Армии РФ не удалось завоевать превосходство в воздухе, что лишает ее возможности проводить массированные ковровые бомбардировки, которые она проводила в Сирии. 

Поэтому крайне маловероятно, что роль Суровикина как командующего театром военных действий приведет к фундаментальным изменениям в российских воздушных и ракетных операциях в Украине, пока страна получает от Запада системы противовоздушной обороны, резюмировали в сводке. 

Читайте также: Кремль назначил командующего войной против Украины 

Дмитро Гриниченко
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армия России война сергей суровикин isw
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