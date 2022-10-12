Суровикин не превратит войну против Украины в "сирийскую", господства в воздухе нет — ISW
Новый командующий войной России против Украины Сергей Суровикин не сможет превратить конфликт в "сирийский", так у РФ нет господства в воздухе. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики отмечают, что во время войны в Сирии, где Суровикин также занимал должность одного из командующих российской группировкой, армия РФ пренебрегала международным правом и бомбила гражданских, что стало частью способа ведения войны со стороны России.
Назначение Суровикина командующим российской группировкой на войне против Украины, не сделает войну "сирийской", так как боевые действия принципиально отличаются от войны в Сирии, а Россия сталкивается с совершенно другими вызовами.
Армии РФ не удалось завоевать превосходство в воздухе, что лишает ее возможности проводить массированные ковровые бомбардировки, которые она проводила в Сирии.
Поэтому крайне маловероятно, что роль Суровикина как командующего театром военных действий приведет к фундаментальным изменениям в российских воздушных и ракетных операциях в Украине, пока страна получает от Запада системы противовоздушной обороны, резюмировали в сводке.
- Суровикин, "прославившийся" жестокостью в Сирии, принимал участие в подготовке массированных ракетных ударов по Украине, и цель этого террора – быстро показать руководству РФ какие-то якобы достижения армии России, заявили в украинской разведке.
- Британская разведка отмечала, что Суровикин столкнется с раздробленным Минобороны РФ.
- В начале октября аналитики Института изучения войны отмечали, что Путин пытается погасить недовольство военными неудачами кадровыми перестановками в армии РФ.
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