Резников назвал ближайшие приоритеты работы Минобороны, среди них разработка дронов
Одним из основных приоритетов деятельности Министерства обороны является обеспечение необходимыми ресурсами разработки беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в годовом отчете министра обороны Алексея Резникова, находящемся в распоряжении LIGA.net.
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Как отмечается, в ближайшее время Минобороны, кроме текущих задач, планирует принять ряд мер в контексте укрепления боеспособности.
В частности, планируется провести комплексную проверку всех опытно-конструкторских работ и закрыть все неэффективные.
В то же время Минобороны намерено обеспечить концентрацию ресурсов на определенных опытно-конструкторских работах. В первую очередь речь идет о разработках беспилотных летательных аппаратов, систем радиоэлектронной борьбы, автоматизации и роботизации.
В числе основных направлений работы и задач Минобороны на ближайший период названы:
- формирование новых подходов к военному образованию с учетом приобретенного опыта и требований НАТО;
- усовершенствовать инструменты управления по принципам и стандартам НАТО;
- осуществить масштабирование автоматических систем управления;
- завершить реформирование системы закупок;
- наладить международную систему сотрудничества в военно-исторической сфере для формирования украинского нарратива освещения войны.
- 11 ноября стало известно, что в Украине будет создан первый в мире флот морских дронов.
- В тот же день на платформе UNITED24 собрали деньги на первый морской дрон засекреченной украинской разработки. Он будет называться "Херсон".
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