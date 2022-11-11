Резников назвал ближайшие приоритеты работы Минобороны, среди них разработка дронов

Одним из основных приоритетов деятельности Министерства обороны является обеспечение необходимыми ресурсами разработки беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в годовом отчете министра обороны Алексея Резникова, находящемся в распоряжении LIGA.net.

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Как отмечается, в ближайшее время Минобороны, кроме текущих задач, планирует принять ряд мер в контексте укрепления боеспособности.

В частности, планируется провести комплексную проверку всех опытно-конструкторских работ и закрыть все неэффективные.

В то же время Минобороны намерено обеспечить концентрацию ресурсов на определенных опытно-конструкторских работах. В первую очередь речь идет о разработках беспилотных летательных аппаратов, систем радиоэлектронной борьбы, автоматизации и роботизации.

В числе основных направлений работы и задач Минобороны на ближайший период названы:

- формирование новых подходов к военному образованию с учетом приобретенного опыта и требований НАТО;

- усовершенствовать инструменты управления по принципам и стандартам НАТО;

- осуществить масштабирование автоматических систем управления;

- завершить реформирование системы закупок;

- наладить международную систему сотрудничества в военно-исторической сфере для формирования украинского нарратива освещения войны.

11 ноября стало известно, что в Украине будет создан первый в мире флот морских дронов.

В тот же день на платформе UNITED24 собрали деньги на первый морской дрон засекреченной украинской разработки. Он будет называться "Херсон".

Наталія Медведєва

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