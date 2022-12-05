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Тактическая авиация РФ делает "десятки вылетов" в день. В марте их было до 300 – союзники

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 09:48
Тактическая авиация РФ делает
Уничтоженный в Украине самолет ВКС РФ (скриншот)

В результате высокой угрозы от украинской ПВО, малого налета российских летчиков и ухудшения погоды в последние месяцы число боевых вылетов российской тактической авиации против Украины "значительно сократилось". Так оценивают ситуацию в разведке Великобритании.

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"Сейчас российские самолеты, вероятно, совершают десятки вылетов ежедневно по сравнению с максимумом в 300 в день в марте 2022 года", – отметили в Минобороны союзников.

Там полагают, что поскольку российская тактика наземных атак в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, то российская тактическая авиация, вероятно, продолжит совершать нечастые налеты "против земли" в плохую зимнюю погоду.

По подсчетам британцев, за время полномасштабной войны Россия потеряла "более 60 летательных аппаратов с неподвижным крылом".

Смотрите видео: "Пусть летают, будем сбивать". Генштаб ВСУ "поздравил" РФ с днем армейской авиации

Євген Пилипенко
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