Тактическая авиация РФ делает "десятки вылетов" в день. В марте их было до 300 – союзники
В результате высокой угрозы от украинской ПВО, малого налета российских летчиков и ухудшения погоды в последние месяцы число боевых вылетов российской тактической авиации против Украины "значительно сократилось". Так оценивают ситуацию в разведке Великобритании.
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"Сейчас российские самолеты, вероятно, совершают десятки вылетов ежедневно по сравнению с максимумом в 300 в день в марте 2022 года", – отметили в Минобороны союзников.
Там полагают, что поскольку российская тактика наземных атак в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, то российская тактическая авиация, вероятно, продолжит совершать нечастые налеты "против земли" в плохую зимнюю погоду.
По подсчетам британцев, за время полномасштабной войны Россия потеряла "более 60 летательных аппаратов с неподвижным крылом".
- 21 октября военные сообщили, что у России около 800 самолетов и вертолетов размещено на аэродромах вблизи Украины.
- В начале ноября британская разведка полагала, что РФ не сможет получить превосходство в воздухе над Украиной в ближайшие месяцы.
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