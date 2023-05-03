Офис президента об "атаке" на Кремль: Мы освобождаем свои территории, а не атакуем чужие

У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал в комментарии Украинской правде. Он предположил, что это "нагнетание ситуации перед 9 мая".

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"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль. Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", – сказал Никифоров.

"Отдельно поражают формулировки государства-террориста. Теракт — это разрушенные подъездами дома в Днепре и Умани или ракетный обстрел вокзала в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников", – добавил он.

Сегодня в Кремле заявили, что ночью администрация диктатора Владимира Путина была атакована двумя беспилотниками. Там обвинили Украину. В сети появились видео якобы атаки.

Вадим Ребрина

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