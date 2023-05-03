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Зеленский о взрывах над Кремлем: Украина не атаковала Путина, оставим это трибуналу

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 18:44
Зеленский о взрывах над Кремлем: Украина не атаковала Путина, оставим это трибуналу - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Финляндии.

По его словам, Украина не атакует Путина или Москву, а сражается на своей территории, чтобы защищать украинские города и села. 

"Нам оружия не хватает даже для этого. У нас дефицит вооружений, мы не можем использовать их где-либо и когда-либо. Мы не атаковали Путина, оставим это трибуналу", — сказал Зеленский.

Он отметил, что у России нет побед, Путин не может мотивировать свое общество и заставить армию РФ воевать дальше, а поэтому появляются подобные провокации. 

"Вторая армия мира" проиграла, они не могут оккупировать Украину, теперь ему нужно как-то гнать своих людей вперед. Ему нужны покушения, дроны. Они каждый день будут выдумывать что-то, но все решается проще — уйдите с нашей территории", — резюмировал глава государства.

Читайте также: Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать "апокалипсис" 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война Москва владимир путин кремль
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