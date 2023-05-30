Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" российской противовоздушной обороны якобы сбил один из неизвестных дронов над Москвой. Видео с геопривязкой ЗРПК в столице государства-террориста выложили в соцсетях.

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Активный ЗРПК стоит около проезжей части на открытой местности, вероятно, на окраине города. Вскоре он запускает ракету.

Видео снято не за один подход и "склеено": не показан момент перехвата, а только дым после возможного перехвата.

Госпогранслужба Украины призвала москвичей не паниковать, все снимать на видео и выкладывать в сеть, особенно работу ПВО.

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Утром 30 мая, почти сутки спустя после утренней российской атаки ракетами "Искандер" на Киев и очередной ПВО-ночи в столице, Москву и Подмосковье атаковали около тридцати беспилотников. В сети появляются видео как перехватов в воздухе, так и "грибов" после прилета в цель, или просто обломки упавших и не сдетонировавших БПЛА.

Местные СМИ пишут, что российские власти начали глушить сигналы спутниковой навигации в Москве, а кое-где жалуются и на перебои с работой мобильной связи.

Почему Россия усилила ракетно-дроновые обстрелы Киева в мае? Возможный ответ – в разборе "Охота на Patriot". Начальник ГУР Буданов 29 мая отреагировал на эти атаки обещанием: "Они пожалеют".

Оккупанты заявили, что в атаке применялись "ранее неизвестные" беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой "утка" и размахом крыла не менее 4 м.

Воздушные силы ВСУ об атаке дронов на Москву заявили: "Не комментируем, что происходит в небе в России".

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