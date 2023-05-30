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Столицю Росії атакували безпілотники: москвичі показали відео, звідки працював "Панцир" видео

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30.05.2023, 11:49
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Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" російської протиповітряної оборони нібито збив один із невідомих дронів над Москвою. Відео із геоприв'язкою ЗРГК у столиці держави-терориста виклали у соцмережах.

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Активний ЗРГК стоїть біля проїжджої частини на відкритій місцевості, ймовірно, на околиці міста. Незабаром він запускає ракету.

Відео знято не за один підхід і "склеєне": не показаний момент перехоплення, а тільки дим після можливого перехоплення.

Держприкордонслужба України закликала москвичів не панікувати, все знімати на відео та викладати у мережу, особливо роботу ППО.

Дивіться фото: Удар дронами по Києву. Рятувальники показали наслідки прильоту по багатоповерхівці

Вранці 30 травня, майже через добу після ранкової російської атаки ракетами "Іскандер" на Київ і чергової ППО-ночі в столиці, Москву і Підмосков'я атакували близько тридцяти безпілотників. У мережі з'являються відео як перехоплень у повітрі, так і "грибів" після прильоту в ціль, або просто уламки БПЛА, що впали та не здетонували.

Місцеві ЗМІ пишуть, що російська влада почала глушити сигнали супутникової навігації в Москві, а подекуди скаржаться і на перебої з роботою мобільного зв'язку.

Чому Росія посилила ракетно-дронові обстріли Києва у травні? Можлива відповідь – у розборі "Полювання на Patriot". Начальник ГУР Буданов 29 травня відреагував на ці атаки обіцянкою: "Вони пошкодують".

  • Окупанти заявили, що в атаці застосовувалися "раніше невідомі" безпілотники літакового типу з аеродинамічною схемою "качка" та розмахом крила щонайменше 4 м.
  • Повітряні сили ЗСУ про атаку дронів на Москву заявили: "Не коментуємо, що відбувається в небі в Росії".
Євген Пилипенко
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