Ночью 6 июня Воздушные силы уничтожили все крылатые ракеты, 35 из 35 – ВСУ
06.06.2023, 06:27
Иллюстративное фото: Воздушные силы ВСУ
Ночью 6 июня в период с 00:30 по 04:00 часов российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Противовоздушная оборона уничтожила их все. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
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Как отмечается, россияне атаковали из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены все 35 крылатых ракет.
Большинство Х-101/Х-555 направлялось в сторону столицы – в зону ответственности воздушного командования "Центр".
- Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины началась вскоре после полуночи 6 июня. LIGA.net вела хронику ракетной атаки врага.
- КГВА сообщила, что над столицей сбито более 20 воздушных целей.
- "Тревожный" для киевлян май-2023 перешел в аналогичный июнь: бойцы ПВО снова сбивали ночью 2 июня ракеты и дроны. Ночи 3—5 июня в Киеве были тихими (враг бил не в столице, поразив под Кропивницким стратегический объект).
- В начале лета в Воздушных силах согласились, что данные основных мониторинговых Telegram-пабликов о видах угроз "в основном правдивые".
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