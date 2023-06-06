Ночью 6 июня Воздушные силы уничтожили все крылатые ракеты, 35 из 35 – ВСУ

Ночью 6 июня в период с 00:30 по 04:00 часов российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Противовоздушная оборона уничтожила их все. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, россияне атаковали из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены все 35 крылатых ракет.

Большинство Х-101/Х-555 направлялось в сторону столицы – в зону ответственности воздушного командования "Центр".

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