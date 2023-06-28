UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы перехватили стратегическую инициативу": Залужный рассказал Милли о ситуации на фронте

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 20:52
Валерий Залужный на связи с Марком Милли (фото — пресс-служба Офиса президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и сказал ему, что Украине "удалось перехватить стратегическую инициативу".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу", – написал Залужный.

По его словам, Силы обороны "продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение", в то время как российская армия "оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери" и "пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности".

Залужный также рассказал Милли о потребностях ВСУ в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования и поблагодарил его за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне.

  • Ранее сообщалось, что полномочия Марка Милли на посту главы Объединенного комитета начальников штабов США заканчиваются осенью 2023 года. Планируется, что должность займет нынешний командующий ВВС США Чарльз Браун, если его кандидатуру утвердит Конгресс.  
  • 25 мая Милли заявил на брифинге по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн", что все стратегические планы РФ в войне против Украины недостижимы, и стране-агрессору уже не удастся победить. 
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаВалерий Залужныйтелефонный разговорМарк Милли
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 