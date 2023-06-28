"Мы перехватили стратегическую инициативу": Залужный рассказал Милли о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и сказал ему, что Украине "удалось перехватить стратегическую инициативу".

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"Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу", – написал Залужный.

По его словам, Силы обороны "продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение", в то время как российская армия "оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери" и "пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности".

Залужный также рассказал Милли о потребностях ВСУ в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования и поблагодарил его за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне.

Ранее сообщалось, что полномочия Марка Милли на посту главы Объединенного комитета начальников штабов США заканчиваются осенью 2023 года. Планируется, что должность займет нынешний командующий ВВС США Чарльз Браун, если его кандидатуру утвердит Конгресс.

25 мая Милли заявил на брифинге по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн", что все стратегические планы РФ в войне против Украины недостижимы, и стране-агрессору уже не удастся победить.

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