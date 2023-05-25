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Байден нашел замену Милли. У Генштаба США будет новый глава

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 22:55
Байден нашел замену Милли. У Генштаба США будет новый глава - Фото
Чарльз Браун (Фото: USAF)

Американский президент Джо Байден 25 мая заявил, что выбрал главу Военно-воздушных сил Чарльза Брауна на замену Марку Милли. Генерал авиации вступит в должность главы Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, если его кандидатуру утвердит Конгресс.

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"Сегодня мне представилась честь представить моего кандидата на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Квинтона Брауна-младшего", – отметил Байден.

Он также поблагодарил Милли и его семью за службу США в течение длительного времени.

"В должности главы ты провел наших военных из-за самой сложной обстановки в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства", – отметил американский президент.

Байден добавил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Милли и после того, как тот перестанет быть главой Генштаба Соединенных Штатов.

СПРАВКА. Милли занимает должность главы Объединенного комитета начальников штабов с 2019 года. Его полномочия истекают осенью 2023 года. Браун станет новым главой Генштаба США только в том случае, если его кандидатуру одобрит Конгресс.

Что известно о генерале Брауне

  • Браун начал свою военную службу в качестве командирского лётчика, провел в небе более 3 000 часов и 130 боевых часов.
  • В 2018 году Брауну присвоили звание генерала США.
  • В 2022 году он стал 22-м начальником штаба американских Военно-воздушных сил.
Олег Васькив
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СШАджо байденМарк Милличарльз браун
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