Байден нашел замену Милли. У Генштаба США будет новый глава
Американский президент Джо Байден 25 мая заявил, что выбрал главу Военно-воздушных сил Чарльза Брауна на замену Марку Милли. Генерал авиации вступит в должность главы Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, если его кандидатуру утвердит Конгресс.
"Сегодня мне представилась честь представить моего кандидата на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Квинтона Брауна-младшего", – отметил Байден.
Он также поблагодарил Милли и его семью за службу США в течение длительного времени.
"В должности главы ты провел наших военных из-за самой сложной обстановки в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства", – отметил американский президент.
Байден добавил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Милли и после того, как тот перестанет быть главой Генштаба Соединенных Штатов.
Что известно о генерале Брауне
- Браун начал свою военную службу в качестве командирского лётчика, провел в небе более 3 000 часов и 130 боевых часов.
- В 2018 году Брауну присвоили звание генерала США.
- В 2022 году он стал 22-м начальником штаба американских Военно-воздушных сил.
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