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Байден знайшов заміну Міллі. У Генштабу США буде новий очільник

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 22:55
Байден знайшов заміну Міллі. У Генштабу США буде новий очільник - Фото
Чарльз Браун (Фото: USAF)

Американський президент Джо Байден 25 травня заявив, що обрав очільника Військово-повітряних сил Чарльза Брауна на заміну Марку Міллі. Генерал авіації обійме посаду глави Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, якщо його кандидатуру затвердить Конгрес.

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"Сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Квінтона Брауна-молодшого", – зазначив Байден.

Він також подякував Міллі та його сім'ї за службу США протягом тривалого часу.

"На посаді голови ти провів наших військових через найскладнішу обстановку в сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час. Ми зміцнили наші альянси від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону та створили нові партнерства", – зазначив американський президент.

Байден додав, що розраховує продовжити співпрацю з Міллі й після того, як той перестане бути главою Генштабу Сполучених Штатів.

ДОВІДКА. Міллі обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів з 2019 року. Його повноваження закінчуються восени 2023 року. Браун стане новим главою Генштабу США лише у випадку, якщо його кандидатуру схвалить Конгрес.

Що відомо про генерала Брауна

  • Браун розпочав свою військову службу як командирський льотчик, провів у небі понад 3 000 годин і 130 бойових годин.
  • У 2018 році Брауну присвоїли звання генерала США.
  • В 2022 році він став 22 начальником штабу американських Військово-повітряних сил.
Олег Васьків
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Джо БайденсшаМарк Міллічарльз браун
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