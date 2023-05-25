Байден знайшов заміну Міллі. У Генштабу США буде новий очільник
Американський президент Джо Байден 25 травня заявив, що обрав очільника Військово-повітряних сил Чарльза Брауна на заміну Марку Міллі. Генерал авіації обійме посаду глави Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, якщо його кандидатуру затвердить Конгрес.
"Сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Квінтона Брауна-молодшого", – зазначив Байден.
Він також подякував Міллі та його сім'ї за службу США протягом тривалого часу.
"На посаді голови ти провів наших військових через найскладнішу обстановку в сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час. Ми зміцнили наші альянси від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону та створили нові партнерства", – зазначив американський президент.
Байден додав, що розраховує продовжити співпрацю з Міллі й після того, як той перестане бути главою Генштабу Сполучених Штатів.
Що відомо про генерала Брауна
- Браун розпочав свою військову службу як командирський льотчик, провів у небі понад 3 000 годин і 130 бойових годин.
- У 2018 році Брауну присвоїли звання генерала США.
- В 2022 році він став 22 начальником штабу американських Військово-повітряних сил.
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