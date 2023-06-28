"Ми перехопили стратегічну ініціативу": Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі та сказав йому, що Україні "вдалося перехопити стратегічну ініціативу".

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"Обговорили ситуацію на фронті. Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу", – написав Залужний.

За його словами, Сили оборони "продовжують ведення наступальних дій, маємо просування", тоді як російська армія "чинить потужний спротив, водночас зазнає великих втрат" і "намагається втриматися на позиціях шляхом суцільного мінування місцевості".

Залужний також розповів Міллі про потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування і подякував йому за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

Раніше повідомлялося, що повноваження Марка Міллі на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів США закінчуються восени 2023 року. Планується, що посаду обійме нинішній командувач ВПС США Чарльз Браун, якщо його кандидатуру затвердить Конгрес.

25 травня Міллі заявив на брифінгу за підсумками чергового засідання у форматі "Рамштайн", що всі стратегічні плани РФ у війні проти України недосяжні, і країні-агресору вже не вдасться перемогти.

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