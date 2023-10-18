Вступление в НАТО важнее, чем вступление в ЕС, а Россия не связана с Европой – опрос КМИС

54% украинцев считают, что сейчас членство в НАТО является для Украины большим приоритетом, чем членство в Европейском союзе, в то время как членство в ЕС считают более важным 24%. Такие результаты показал социологический опрос, который провел в сентябре-октябре Киевский международный институт социологии.

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Опрос был проведен КМИС по заказу Тимоти Гартона Эша (британский историк, журналист и писатель, автор книг о политике и истории современности). Вопросы касались восприятия респондентами важности для украинцев членства в ЕС, приоритетности вступления страны в ЕС или НАТО и восприятия ими России как части Европы.

Опрос показал, что абсолютное большинство украинцев по-прежнему поддерживают вступление Украины и в ЕС, и в НАТО.

При этом 54% опрошенных считают вступление в НАТО более важным, чем вступление в ЕС. Тех, кто отдает приоритет вступлению в Евросоюз, более чем в два раза меньше – 24%. Остальные респонденты либо ответили "ни то, ни другое", любо вообще не смогли ответить.

КМИС отмечает, что во всех регионах страны больше таких, кто считает вступление в НАТО более приоритетным, чем вступление в ЕС.

Преобладание у опрошенных стремления к европейской интеграции Украины сочетается с желанием отмежеваться от страны-агрессора.

Почти 80% украинцев считают, что между Украиной и РФ должны быть границы, таможни, визовый режим и тому подобное, а многие выражают сомнения в том, что Россия имеет отношение к Европе.

59% респондентов считают Россию частью Европы хотя бы по одному из предложенных им критериев, но 41% полагают, что Россия не относится к Европе ни по одному их этих критериев.

У тех, кто считает Россию хоть в чем-то Европой, преобладает географический критерий – по мнению 48% украинцев, Россия имеет чисто географическое отношение к Европе (но 47% так уже не считают). В то же время только от 10 до 14% украинцев считают Россию связанной с Европой политической, культурной или ценностной общностью.

Опрос проведен с 29 сентября по 9 октября 2023 года по телефону с использованием компьютера (выборка с генерацией случайных номеров телефонов) среди 1010 взрослых (старше 18 лет) граждан Украины из всех регионов, кроме Крыма, при условии, если они не пребывают за рубежом или не живут на территориях, которые были временно оккупированы Россией до 24 февраля 2022 года.

Вероятная погрешность выборки зависит от ряда личных обстоятельств респондентов и колеблется от 3,4% для показателей в районе 50% до 1,5% для показателей в районе 5%. При этом КМИС считает результаты опроса достаточно репрезентативными для анализа динамики общественных настроений.

Согласно результатам опроса КМИС, опубликованного 30 июня 2023 года, 92% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, и 89% за то, чтобы страна стала членом НАТО.

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