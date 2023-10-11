Українців запитали про довіру до політиків: хто в антирейтингу – опитування Центру Разумкова

Українців запитали, кому вони найбільше довіряють і не довіряють серед українських політиків і діячів. В рейтингу довіри опинились чинний глава держави Володимир Зеленський, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та інші. В рейтингу антидовіри "лідирують" нардепи Юрій Бойко та Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати опитування, яке провів Центр Разумкова наприкінці вересня.

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Українців запитали, наскільки вони довіряють політикам, посадовцям та громадським діячам. Найбільший рівень довіри респондентів – до Зеленського (75%), Кіма (64%) і волонтера Сергія Притули (51%).

Більше довіри, аніж недовіри висловлювали до радника глави Офісу президента Михайла Подоляка (45%), мера Києва Віталія Кличка (44%), секретаря РНБО Олексія Данілова (42%).

Також до рейтингу довіри потрапили глава СБУ Василь Малюк (34%), журналіст Юрій Бутусов (31%), волонтер Сергій Стерненко (28,5%), глава МВС Ігор Клименко (26%) та міністр оборони Рустем Умєров (25%).

Найбільше серед опитаних громадян не довіряють депутатам Бойку, Тимошенко (по 82%), а також лідеру Європейської солідарності Петру Порошенку (73%).

Також в антирейтингу опинилися колишній радник Офісу президента Олексій Арестович (71%), журналіст Дмитро Гордон (58%), глава фракції Слуга Народу Давид Арахамія (54%) та керівник Офісу президента Андрій Єрмак (53%).

Опитування Центру Разумкова проводилось методом face-to-face з 21 до 27 вересня 2023 року в рамках програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Соціологи опитали 2016 повнолітніх громадян на всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.

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Абсолютна більшість українців втратила близьких родичів або друзів через агресію РФ (дані КМІС за кінець весни-початок літа-2023).

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