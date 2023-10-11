Українців запитали про довіру до політиків: хто в антирейтингу – опитування Центру Разумкова
Українців запитали, кому вони найбільше довіряють і не довіряють серед українських політиків і діячів. В рейтингу довіри опинились чинний глава держави Володимир Зеленський, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та інші. В рейтингу антидовіри "лідирують" нардепи Юрій Бойко та Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати опитування, яке провів Центр Разумкова наприкінці вересня.
Українців запитали, наскільки вони довіряють політикам, посадовцям та громадським діячам. Найбільший рівень довіри респондентів – до Зеленського (75%), Кіма (64%) і волонтера Сергія Притули (51%).
Більше довіри, аніж недовіри висловлювали до радника глави Офісу президента Михайла Подоляка (45%), мера Києва Віталія Кличка (44%), секретаря РНБО Олексія Данілова (42%).
Також до рейтингу довіри потрапили глава СБУ Василь Малюк (34%), журналіст Юрій Бутусов (31%), волонтер Сергій Стерненко (28,5%), глава МВС Ігор Клименко (26%) та міністр оборони Рустем Умєров (25%).
Найбільше серед опитаних громадян не довіряють депутатам Бойку, Тимошенко (по 82%), а також лідеру Європейської солідарності Петру Порошенку (73%).
Також в антирейтингу опинилися колишній радник Офісу президента Олексій Арестович (71%), журналіст Дмитро Гордон (58%), глава фракції Слуга Народу Давид Арахамія (54%) та керівник Офісу президента Андрій Єрмак (53%).
Опитування Центру Разумкова проводилось методом face-to-face з 21 до 27 вересня 2023 року в рамках програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
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