Украинцев спросили о доверии к политикам: кто в антирейтинге – опрос Центра Разумкова

Украинцев спросили, кому они больше всего доверяют и не доверяют среди украинских политиков и деятелей. В рейтинге доверия оказались действующий глава государства Владимир Зеленский, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и другие. В рейтинге антидоверия "лидируют" нардепы Юрий Бойко и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в конце сентября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинцев спросили, насколько они доверяют политикам, должностным лицам и общественным деятелям. Наибольший уровень доверия респондентов – к Зеленскому (75%), Киму (64%) и волонтеру Сергею Притуле (51%).

Больше доверия, чем недоверия, высказывали к советнику главы Офиса президента Михаилу Подоляку (45%), мэру Киева Виталию Кличко (44%), секретарю СНБО Алексею Данилову (42%).

Также в рейтинг доверия попали глава СБУ Василий Малюк (34%), журналист Юрий Бутусов (31%), волонтер Сергей Стерненко (28,5%), глава МВД Игорь Клименко (26%) и министр обороны Рустем Умеров (25%).

Больше всего среди опрошенных граждан не доверяют депутатам Бойко, Тимошенко (по 82%), а также лидеру Европейской солидарности Петру Порошенко (73%).

Также в антирейтинге оказались бывший советник Офиса президента Алексей Арестович (71%), журналист Дмитрий Гордон (58%), глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия (54%) и руководитель Офиса президента Андрей Ермак (53%).

Опрос Центра Разумкова проводился методом face-to-face с 21 по 27 сентября 2023 года в рамках программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).

Социологи опросили 2016 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Опрос Демократических инициатив в августе 2023 года показал, что абсолютное большинство (90%) украинцев не собирается "менять" территории на "мир".

Также в августе Группа Рейтинг спросила украинцев, как они относятся к жителям оккупированных территорий.

Абсолютное большинство украинцев потеряло близких родственников или друзей из-за агрессии РФ (данные КМИС за конец весны-начало лета-2023).

Читайте также: Украинец-2023. Как изменился национальный портрет за последние 10 лет

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.