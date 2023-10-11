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Украинцев спросили о доверии к политикам: кто в антирейтинге – опрос Центра Разумкова

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 19:50
Украинцев спросили о доверии к политикам: кто в антирейтинге – опрос Центра Разумкова - Фото
Украинские граждане (фото – EPA)

Украинцев спросили, кому они больше всего доверяют и не доверяют среди украинских политиков и деятелей. В рейтинге доверия оказались действующий глава государства Владимир Зеленский, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и другие. В рейтинге антидоверия "лидируют" нардепы Юрий Бойко и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в конце сентября.

Украинцев спросили, насколько они доверяют политикам, должностным лицам и общественным деятелям. Наибольший уровень доверия респондентов – к Зеленскому (75%), Киму (64%) и волонтеру Сергею Притуле (51%).

Больше доверия, чем недоверия, высказывали к советнику главы Офиса президента Михаилу Подоляку (45%), мэру Киева Виталию Кличко (44%), секретарю СНБО Алексею Данилову (42%).

Рейтинг довіри

Также в рейтинг доверия попали глава СБУ Василий Малюк (34%), журналист Юрий Бутусов (31%), волонтер Сергей Стерненко (28,5%), глава МВД Игорь Клименко (26%) и министр обороны Рустем Умеров (25%).

Больше всего среди опрошенных граждан не доверяют депутатам Бойко, Тимошенко (по 82%), а также лидеру Европейской солидарности Петру Порошенко (73%).

Также в антирейтинге оказались бывший советник Офиса президента Алексей Арестович (71%), журналист Дмитрий Гордон (58%), глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия (54%) и руководитель Офиса президента Андрей Ермак (53%).

Рейтинг довіри

Опрос Центра Разумкова проводился методом face-to-face с 21 по 27 сентября 2023 года в рамках программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).

Социологи опросили 2016 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

  • Опрос Демократических инициатив в августе 2023 года показал, что абсолютное большинство (90%) украинцев не собирается "менять" территории на "мир".
  • Также в августе Группа Рейтинг спросила украинцев, как они относятся к жителям оккупированных территорий.
  • Абсолютное большинство украинцев потеряло близких родственников или друзей из-за агрессии РФ (данные КМИС за конец весны-начало лета-2023).

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Калинин Артемий
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