71% украинцев считают усилия высшего руководства по реформам недостаточными – опрос КМИС

Большинство украинцев (71%) считают усилия высшего руководства государства по проведению реформ недостаточными, противоположного мнения придерживается 19% граждан. Об этом свидетельствуют данные Всеукраинского опроса для Консультативной миссии Европейского Союза в Украине, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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"Хотя по сравнению с 2021 годом ситуация стала немного лучше, но все равно подавляющее большинство респондентов считают действия высшего руководства Украины по проведению реформ недостаточными", – пишет КМИС.

Подавляющее большинство респондентов критически оценивают усилия власти по проведению реформ – только 19% считают усилия достаточными, в 2021 году так отвечало 15%, отмечает Институт.

71% опрошенных считает усилия высшего руководства недостаточными, в 2021 году таковых было 76%.

Затрудняются ответить или отказались ответить 10% респондентов в 2023 году и 9% в 2021-м.

Опрос проводился с 4 по 20 сентября 2023 года методом личных интервью с использованием планшета, опрошено 2005 граждан Украины в возрасте от 18 лет из всех областей, контролируемых правительством Украины, кроме Херсонской и Донецкой. Погрешность не превышает 3,3%.

КМИС опубликовал результаты опроса, по которым в контексте борьбы с коррупцией 59% украинцев видят положительные изменения, еще 34% считают ситуацию безнадежной.

Опрос КМИС показал, что количество украинцев, верящих в "конфликт" между военным и политическим руководством, возросло.

Вступление в НАТО важнее вступления в ЕС, а Россия не связана с Европой — опрос КМИС.

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