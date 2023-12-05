Кулеба: Украина делает все возможное, чтобы Конгресс США принял помощь к Рождеству

Спикер Палаты представителей Джонсон заявил в ноябре, что Конгресс одобрит предоставление дополнительного пакета помощи Израилю и Украине к Рождеству

Дмитрий Кулеба (Скриншот по видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с нидерландской коллегой Ганке Брюинс Слот заявил, что Киев делает все возможное, чтобы Конгресс США принял пакет помощи Украине к Рождеству.

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У Кулебы спросили, сможет ли американский парламент определиться по поводу помощи Украине к Рождеству.

"Работа не останавливается, ведется. В частности, на прошлой неделе у меня была встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и долгая часть этого разговора была посвящена именно этому вопросу. То, что я услышал он своего коллеги, обнадеживает, но это решение американской политики, американского парламента", – ответил он, добавив, что Украина делает все возможное, чтобы принятие помощи произошло своевременно.

18 ноября нардеп от Слуги народа Егор Чернев заявил, что пакет должен быть проголосован до конца года. В этом его заверили американские сенаторы.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил в конце ноября, что Конгресс одобрит предоставление дополнительного пакета помощи Израилю и Украине к Рождеству. В то же время сегодня он написал письмо-ультиматум в Белый дом, в котором заявил, что не поддержит дальнейшую помощь Украины, если не будет решен вопрос безопасности границ США.

Директор из бюджета Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине истекут до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.

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