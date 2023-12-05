Спікер Палати Джонсон поставив Білому дому ультиматум щодо допомоги Україні

Майк Джонсон заявив, що не підтримає допомогу Україні, якщо не вдасться розв'язати питання з закриттям кордону з Мексикою

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон написав лист до Білого дому, в якому заявив, що не підтримує подальшої допомоги Україні, якщо не буде розвʼязано проблему із безпекою кордонів Сполучених Штатів. Відповідне повідомлення з'явилося у Х (Twitter) чиновника.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Додаткове фінансування України залежить від прийняття змін у законах про безпеку кордонів нашої країни", – заявив він.

У листі Джонсон називає відкриті кордони США "немислимою та неприйнятною катастрофою", закликаючи до "негайного припинення цього божевілля".

На його думку, адміністрація американського президента Джо Байдена "ігнорує реальність, воліючи натомість займатися політичним позерством, замість того, щоб взаємодіяти з республіканцями в Конгресі та обговорювати логічні реформи".

"Ми готові та хочемо працювати з адміністрацією над надійним пакетом заходів з охорони кордонів, який захистить інтереси американського народу", – сказав він.

Спікер Палати не уточнив, яких саме заходів щодо захисту кордону хоче досягти, але згадав закон "про безпеку кордонів". Документ передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою та обмеження можливості мігрантів залишатися у США.

Проти цієї ініціативи виступають демократи на чолі з Байденом.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

4 грудня директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.

5 грудня лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер оголосив перше процедурне голосування щодо нового пакету допомоги Україні.

Читайте також: "Це свого роду компроміс": У США пояснили, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів