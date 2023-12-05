Спикер Палаты Джонсон поставил Белому дому ультиматум о помощи Украине

Майк Джонсон заявил, что не поддержит помощь Украине, если не удастся решить вопрос с закрытием границы с Мексикой

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон написал письмо Белому дому, в котором заявил, что не поддержит дальнейшую помощь Украине, если не будет решена проблема с безопасностью границ Соединенных Штатов. Соответствующее сообщение появилось у Х (Twitter) чиновника.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия изменений в законах о безопасности границ нашей страны", – заявил он.

В письме Джонсон называет открытые границы США "немыслимой и неприемлемой катастрофой", призывая к "немедленному прекращению этого безумия".

По его мнению, администрация американского президента Джо Байдена "игнорирует реальность, предпочитая заниматься политическим позерством, вместо того, чтобы взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе и обсуждать логические реформы".

"Мы готовы и хотим работать с администрацией над надежным пакетом мер по охране границ, который защитит интересы американского народа", – сказал он.

Спикер Палаты не уточнил, каких именно мер по защите границы хочет достичь, но упомянул закон "о безопасности границ". Документ предполагает строительство стены на границе с Мексикой и ограничение возможности мигрантов оставаться в США.

Против этой инициативы выступают демократы во главе с Байденом.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

4 декабря директор из бюджета Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь

5 декабря лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер объявил первое процедурное голосование по новому пакету помощи Украине.

Читайте также: В США объяснили, почему помощь Украине связывают с проблемой мигрантов