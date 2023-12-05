В США объяснили, почему помощь Украине связывают с проблемой мигрантов

Флаги США и Украины (Фото: ОП)

Некоторые конгрессмены США считают, что законопроекты о военной помощи Украине и усиление границы Соединенных Штатов одинаково важны для страны, и потому предлагают рассматривать их вместе. Об этом сообщило издание Голос Америки.

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По данным издания, большинство законодателей от Демократической и Республиканской партий утверждают, что это способ давления на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы она уделила больше внимания миграционному кризису.

Конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джим Коста отметил, что нет ничего удивительного в том, что для согласования определенного законопроекта его присоединяют к другому.

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"Это один из способов влияния политических партий одна на другую для достижения целей. И, честно говоря, я считаю, что нам нужно улучшить безопасность нашей границы. У нас более 200 000 нелегалов только за последний год", – пояснил он.

Конгрессмен-демократ от штата Иллинойс Брэд Шнайдер утверждает, что цель обоих законопроектов – защитить суверенитет и границы обоих государств. Он отметил, что "равно как Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета, в интересах США – убедиться, что граница Украины в безопасности".

"Также США должны убедиться, что мы защищаем собственные границы и собственную демократию", – заявил Шнайдер.

По словам республиканского конгрессмена от штата Техас и главы комитета по иностранным делам Майкла Маккола, помощь Украине в тандеме с усилением границы США объяснит обычным американцам, что поддержка партнеров не мешает одновременно решать и собственные проблемы.

"Это своего рода компромисс. Если мы сможем получить мощный пакет для безопасности нашей границы, это поможет послать сигнал нашим людям здесь, что мы можем делать и то, и другое. Здесь нет выбора "или – или", мы можем не только защитить свою границу, но и защитить Украину", – отметил Маккол.

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Представители обеих партий отмечают, что нелегальное пересечение границы США с Мексикой превратилось в настоящий кризис и требует срочного решения, добавило издание.

В то же время, по словам сенатора-демократа от штата Коннектикут, связывать Украину с миграционным кризисом в США – это то же, что "держать украинскую помощь в заложниках" сложного внутреннего американского вопроса.

Он подчеркнул, что Вашингтон не может провести двухпартийную иммиграционную реформу в течение последних 40 лет, и отметил, что ему "очень жаль, что Украина и ее суверенитет оказались в заложниках большой внутриполитической проблемы США".

"Проблемы, которую можно решить, но это будет сложно сделать за следующие две недели", – добавил сенатор.