Глава Пентагону: Путін думає, що зможе пережити нас і Україну. Він помиляється

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Україна має величезне значення для Америки й для всього світу

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що російський диктатор Володимир Путін помиляється, якщо сподівається виграти у війні на виснаження.

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Виступаючи в суботу на Рейганівському форумі з питань національної оборони, він сказав, що Путіну вже доводиться покладатися на підтримку таких країн, як КНДР та Іран.

"Путін вірить, що зможе пережити українців. Але він помиляється. Кремль здійснює несправедливу імперіалістичну агресію, тоді як Україна веде оборонну війну за національне виживання. І це дає Україні величезну стратегічну перевагу справедливої справи", – сказав Остін.

"Путін також думає, що зможе пережити нас. Але й тут Путін помиляється. Україна має величезне значення для Америки й для всього світу", – сказав Остін.

Він пояснив, що на це є чотири причини: ця війна загрожує безпеці в Європі та за її межами; потенційно вона становить загрозу союзникам США по НАТО; це напад на демократичні цінності; а також виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах.

Крім Остіна, на форумі також виступив новий начальник Об’єднаного комітету начальників штабів, глава Збройних сил США Чарльз Браун.

Він заявив, що російсько-українську війну не можна врегулювати лише воєнними методами, але США будуть підтримувати Україну в військовому плані.

"Я не можу прогнозувати майбутнє, але ми можемо допомогти в його формуванні. І ми продовжуємо це робити, підтримуючи Україну", – сказав він, відповідаючи на питання, як закінчиться війна в Україні.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше заявив, що Путін не має жодних ресурсів, окрім людського, для ведення війни "на виснаження".