США поки не зуміли спрямувати максимум зусиль на перемогу України – генерал Ходжес

Ходжес: США поки що не змогли спрямувати всіх необхідних зусиль на перемогу України, а виділеної допомоги вистачило лише для забезпечення її виживання

Бен Ходжес (Фото - скриншот з відео)

США поки що не змогли спрямувати всіх необхідних зусиль на перемогу України, а виділеної допомоги вистачило лише для забезпечення її виживання. Про це сказав колишній командувач армії США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес, пише ERR.ee.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Ходжес заявив, що "головною є наша (США. – Ред.) готовність по-справжньому присвятити себе перемозі України".

"Нам поки не вдалося цього досягти. Я пишаюся допомогою, яку надали США, але поки що її вистачило лише для забезпечення виживання України", – сказав він.

Як він стверджує, у Пентагоні деякі критикували наступ ЗСУ, який перейшов у позиційне протистояння. Ходжес вважає таку критику образливою.

"Самі б ми ніколи не відправили американських солдатів у такий наступ, якби спочатку не забезпечили повну перевагу в повітрі й не направили (для розмінування. – Ред.) величезну кількість техніки, інженерних танків тощо", – сказав він.

Бенджамін "Бен" Ходжес – генерал-лейтенант США у відставці, був командувачем армії США в Європі у 2014-2018 роках. Він також командував американськими військами в Афганістані, Іраку, служив у Південній Кореї та Західній Німеччині. Наразі очолює кафедру стратегічних досліджень у Центрі аналізу європейської політики.

Адміністрація США неодноразово заявляла, що США підтримуватимуть Україну доти, доки війну не буде виграно, але водночас уникає уточнювати, як саме у Вашингтоні бачать перемогу України.

Згідно із заявами президента Володимира Зеленського, перемогою для України буде повернення всіх тимчасово окупованих територій, притягнення воєнних злочинців до відповідальності та відшкодування Росією завданих нею збитків.

У серпні 2023 року в інтерв'ю LIGA.net Ходжес сказав, що США готові у разі вторгнення Росії до Європи вести з нею війну, а також пояснив можливу реакцію Вашингтона на гіпотетичне застосування Росією ядерної зброї.

Читайте також: 21 місяць по тому. Три генерали Заходу – про Залужного, Герасимова, стратегію та сценарії