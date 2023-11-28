США поки не зуміли спрямувати максимум зусиль на перемогу України – генерал Ходжес
США поки що не змогли спрямувати всіх необхідних зусиль на перемогу України, а виділеної допомоги вистачило лише для забезпечення її виживання. Про це сказав колишній командувач армії США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес, пише ERR.ee.
Ходжес заявив, що "головною є наша (США. – Ред.) готовність по-справжньому присвятити себе перемозі України".
"Нам поки не вдалося цього досягти. Я пишаюся допомогою, яку надали США, але поки що її вистачило лише для забезпечення виживання України", – сказав він.
Як він стверджує, у Пентагоні деякі критикували наступ ЗСУ, який перейшов у позиційне протистояння. Ходжес вважає таку критику образливою.
"Самі б ми ніколи не відправили американських солдатів у такий наступ, якби спочатку не забезпечили повну перевагу в повітрі й не направили (для розмінування. – Ред.) величезну кількість техніки, інженерних танків тощо", – сказав він.
Адміністрація США неодноразово заявляла, що США підтримуватимуть Україну доти, доки війну не буде виграно, але водночас уникає уточнювати, як саме у Вашингтоні бачать перемогу України.
Згідно із заявами президента Володимира Зеленського, перемогою для України буде повернення всіх тимчасово окупованих територій, притягнення воєнних злочинців до відповідальності та відшкодування Росією завданих нею збитків.
- У серпні 2023 року в інтерв'ю LIGA.net Ходжес сказав, що США готові у разі вторгнення Росії до Європи вести з нею війну, а також пояснив можливу реакцію Вашингтона на гіпотетичне застосування Росією ядерної зброї.
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