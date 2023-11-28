США пока не сумели направить максимум усилий на победу Украины – генерал Ходжес

Ходжес: США пока не смогли направить все необходимые усилия на победу Украины, а выделенной помощи хватило только для обеспечения ее выживания

Бен Ходжес (Фото - скриншот видео)

США пока не смогли направить все необходимые усилия на победу Украины, а выделенной помощи хватило только для обеспечения ее выживания. Об этом сказал бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, пишет ERR.ee.

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Ходжес заявил, что "главной является наша (США. – Ред.) готовность по-настоящему посвятить себя победе Украины".

"Нам пока не удалось этого добиться. Я горжусь помощью, которую оказали США, но пока ее хватило только для обеспечения выживания Украины", – сказал он.

Как он утверждает, в Пентагоне некоторые критиковали наступление ВСУ, которое перешло в позиционное противостояние. Ходжес считает такую критику оскорбительной.

"Сами бы мы никогда не отправили американских солдат в такое наступление, если бы сначала не обеспечили полное превосходство в воздухе и не направили (для разминирования. – Ред.) огромное количество техники, инженерных танков и тому подобного", — сказал он.

Бенджамин "Бен" Ходжес – генерал-лейтенант США в отставке, был командующим армией США в Европе в 2014-2018 годах. Он также командовал американскими войсками в Афганистане, Ираке, служил в Южной Корее и Западной Германии. В настоящее время возглавляет кафедру стратегических исследований в Центре анализа европейской политики.

Администрация США неоднократно заявляла, что США будут поддерживать Украину до тех пор, пока война не будет выиграна, но при этом избегает уточнять, как именно в Вашингтоне видят победу Украины.

Согласно заявлениям президента Владимира Зеленского, победой для Украины будет возвращение всех временно оккупированных территорий, привлечение военных преступников к ответственности и возмещение Россией нанесенного ею ущерба.

В августе 2023 года в интервью LIGA.net Ходжес сказал, что США готовы в случае вторжения России в Европу вести с ней войну, а также пояснил возможную реакцию Вашингтона на гипотетическое применение Россией ядерного оружия.

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