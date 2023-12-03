Глава Пентагона: Путин полагает, что сможет пережить нас и Украину. Он ошибается

Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Украина имеет огромное значение для Америки и всего мира

Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что российский диктатор Владимир Путин ошибается, если надеется выиграть в войне на истощение.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Выступая в субботу на Рейгановском форуме по вопросам национальной обороны, он сказал, что Путину уже приходится полагаться на поддержку таких стран, как КНДР и Иран.

"Путин верит, что сможет пережить украинцев. Но он ошибается. Кремль осуществляет несправедливую империалистическую агрессию, в то время как Украина ведет оборонную войну за национальное выживание. И это дает Украине огромное стратегическое преимущество правого дела", — сказал Остин.

"Путин также думает, что сможет пережить нас. Но и здесь Путин ошибается. Украина имеет огромное значение для Америки и всего мира", — сказал Остин.

Он объяснил, что для этого есть четыре причины: эта война угрожает безопасности в Европе и за ее пределами; потенциально она представляет угрозу союзникам США по НАТО; это нападение на демократические ценности; а также вызов международному порядку, основанному на правилах.

Помимо Остина на форуме также выступил новый начальник Объединенного комитета начальников штабов, глава Вооруженных сил США Чарльз Браун.

Он заявил, что российско-украинскую войну нельзя урегулировать только военными методами, но США будут поддерживать Украину в военном плане.

"Я не могу прогнозировать будущее, но мы можем помочь в его формировании. И мы продолжаем это делать, поддерживая Украину", – сказал он, отвечая на вопрос, как закончится война в Украине.