"Це свого роду компроміс": У США пояснили, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів

Конгрес США пояснив, чому окремі законодавці хочуть розглядати питання міграції з Мексики та допомогу Україні разом

Прапори США та України (Фото: ОП)

Окремі конгресмени США вважають, що законопроєкти про військову допомогу Україні та посилення кордону Сполучених Штатів однаково важливі для країни, і тому пропонують розглядати їх разом. Про це повідомило видання Голос Америки.

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За даними видання, більшість законодавців від Демократичної та Республіканської партій стверджують, що це спосіб тиску на адміністрацію президента США Джо Байдена, щоб вона приділила більше уваги міграційній кризі.

Конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста зазначив, що немає нічого надзвичайного в тому, що для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого.

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"Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей. І, чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 000 нелегалів лише за останній рік", – пояснив він.

Конгресмен-демократ від штату Іллінойс Бред Шнайдер стверджує, що мета обох законопроєктів – захистити суверенітет та кордони обох держав. Він зазначив, що "так само як Україна бореться за захист своєї незалежності та суверенітету, в інтересах США – переконатися, що кордон України в безпеці".

"Так само США повинні переконатися, що ми захищаємо власні кордони та власну демократію", – заявив Шнайдер.

За словами республіканського конгресмена від штату Техас та голови комітету із закордонних справ Майкла Маккола, допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США пояснить звичайним американцям, що підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й власні проблеми.

"Це свого роду компроміс. Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або – або", ми можемо не лише захистити свій кордон, а й захистити Україну", – зазначив Маккол.

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Представники обох партій наголошують, що нелегальний перетин кордону США з Мексикою перетворився у справжню кризу та вимагає термінового вирішення, додало видання.

Водночас, за словами сенатора-демократа від штату Коннектикут, пов'язувати Україну з міграційною кризою в США – це те саме, що "тримати українську допомогу в заручниках" складного внутрішнього американського питання.

Він наголосив, що Вашингтон не може провести двопартійну імміграційну реформу протягом останніх 40 років, й зазначив, що йому "дуже прикро, що Україна та її суверенітет опинилися в заручниках великої внутрішньополітичної проблеми США".

"Проблеми, яку можна вирішити, але це буде важко зробити за наступні два тижні", – додав сенатор.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

4 грудня директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.

5 грудня лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер оголосив перше процедурне голосування щодо нового пакету допомоги Україні.

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