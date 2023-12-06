Байден: Если Путин захватит Украину – увидим, как военные США будут воевать с российскими

Байден призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу Штатов, призвав одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине более чем на $60 млрд. Американский лидер предостерег, что если Россия одержит победу в войне, то боевые действия впоследствии охватят и страны НАТО.

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"Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины. Меня шокирует, что мы дошли до этого времени, и республиканцы в Конгрессе не желают это утверждать", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что российские военные совершают военные преступления против украинцев, и это шокирует, а диктатора РФ Владимира Путина необходимо привлечь к ответственности.

"Если Путин захватит Украину, он там не остановится – он продолжит свое движение, будет нападать на союзников по НАТО. И мы увидим то, чего мы не видим сейчас, чего мы не хотим видеть – когда американские военные воюют с российскими", – заявил Байден.

Он подчеркнул, что нельзя позволить Путину выиграть войну и нельзя позволить каких-либо срывов в способности США поставлять оружие Украине.

20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США. $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины.

Вчера в Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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