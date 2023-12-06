Байден: Если Путин захватит Украину – увидим, как военные США будут воевать с российскими
Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу Штатов, призвав одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине более чем на $60 млрд. Американский лидер предостерег, что если Россия одержит победу в войне, то боевые действия впоследствии охватят и страны НАТО.
"Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины. Меня шокирует, что мы дошли до этого времени, и республиканцы в Конгрессе не желают это утверждать", – сказал Байден.
Он подчеркнул, что российские военные совершают военные преступления против украинцев, и это шокирует, а диктатора РФ Владимира Путина необходимо привлечь к ответственности.
"Если Путин захватит Украину, он там не остановится – он продолжит свое движение, будет нападать на союзников по НАТО. И мы увидим то, чего мы не видим сейчас, чего мы не хотим видеть – когда американские военные воюют с российскими", – заявил Байден.
Он подчеркнул, что нельзя позволить Путину выиграть войну и нельзя позволить каких-либо срывов в способности США поставлять оружие Украине.
- 20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США. $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины.
- Вчера в Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.
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