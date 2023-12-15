Путин заявил о "конце халявы" в помощи Украине. США: Это ставка, нужно решение Конгресса

Миллер заявил, что Путин подтвердил — его цели в войне против Украины не изменились, несмотря на огромные потери

Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США отреагировали на высказывание диктатора Владимира Путина о том, что западная помощь Украине "заканчивается" и заявили, что Конгресс должен нивелировать эту ставку главы Кремля. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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По его словам, Путин подтвердил, что несмотря на огромные потери армии России, международную изоляцию и проблемы в экономике, его цели в войне никоим образом не изменились.

"Все еще хочет завоевать Украину и он не отказался ни от чего из того, чего он намеревался достичь в этой кампании, несмотря на то, что его армия отброшена от своих первоначальных целей, несмотря на то, что они потерпели множество поражений на поле боя", — сказал Миллер.

Он отметил, что Путин сделал ставку на то, что сможет "пережить" Запад.

"Итак, что я скажу, так это то, что со стороны нынешней администрации мы ясно дали понять, что считаем, что эта ставка неверна, и мы считаем, что он не переживет Запад и не переживет США. И теперь Конгрессу предстоит доказать, что эта ставка неверна", — подчеркнул дипломат.

Во время "прямой линии" 14 декабря Путин заявил, что украинцам "все привозят на халяву", но "халява заканчивается".

Ранее стало известно, что на следующей неделе Сенат США продолжит переговоры о запросе Белого дома, в который должны войти средства для Украины.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины.

6 декабря Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

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