Путин заявил о "конце халявы" в помощи Украине. США: Это ставка, нужно решение Конгресса
В Государственном департаменте США отреагировали на высказывание диктатора Владимира Путина о том, что западная помощь Украине "заканчивается" и заявили, что Конгресс должен нивелировать эту ставку главы Кремля. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.
По его словам, Путин подтвердил, что несмотря на огромные потери армии России, международную изоляцию и проблемы в экономике, его цели в войне никоим образом не изменились.
"Все еще хочет завоевать Украину и он не отказался ни от чего из того, чего он намеревался достичь в этой кампании, несмотря на то, что его армия отброшена от своих первоначальных целей, несмотря на то, что они потерпели множество поражений на поле боя", — сказал Миллер.
Он отметил, что Путин сделал ставку на то, что сможет "пережить" Запад.
"Итак, что я скажу, так это то, что со стороны нынешней администрации мы ясно дали понять, что считаем, что эта ставка неверна, и мы считаем, что он не переживет Запад и не переживет США. И теперь Конгрессу предстоит доказать, что эта ставка неверна", — подчеркнул дипломат.
Во время "прямой линии" 14 декабря Путин заявил, что украинцам "все привозят на халяву", но "халява заканчивается".
Ранее стало известно, что на следующей неделе Сенат США продолжит переговоры о запросе Белого дома, в который должны войти средства для Украины.
- 20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины.
- 6 декабря Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
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