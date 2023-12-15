Байден: На кону свобода Украины. Если не остановить Путина, под угрозой будет каждый

В Белом доме ранее заявляли, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года без утверждения дополнительного финансирования

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден на фоне все еще не принятого Конгрессом дополнительного финансирования для Украины заявил, что если не остановить российского диктатора Владимира Путина, под угрозой окажутся и другие страны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На кону стоит свобода Украины. И если мы не остановим Путина, это поставит под угрозу свободу каждого практически повсюду", – написал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что "весь мир наблюдает" за тем, что будут делать Штаты.

"Давайте покажем им, кто мы и за что мы выступаем. Америка выступает за свободу сегодня, завтра, всегда. Америка выступает против тирании и угнетения. Америка поддерживает народ Украины", – заявил Байден.

По данным Politico, на следующей неделе Сенат США продолжит переговоры о запросе администрации Байдена на средства для ВСУ.

Комментируя ситуацию с военной помощью Запада Украине, Путин заявил, что украинцам "все привозят на халяву", но "халява заканчивается". В Госдепе в ответ заявили, что Конгресс должен нивелировать эту ставку главы Кремля.

Читайте также: Зеленский возвращается из США без больших денег: почему так произошло и что дальше