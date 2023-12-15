Байден: На кону свобода Украины. Если не остановить Путина, под угрозой будет каждый
Президент США Джо Байден на фоне все еще не принятого Конгрессом дополнительного финансирования для Украины заявил, что если не остановить российского диктатора Владимира Путина, под угрозой окажутся и другие страны.
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"На кону стоит свобода Украины. И если мы не остановим Путина, это поставит под угрозу свободу каждого практически повсюду", – написал Байден.
Американский лидер подчеркнул, что "весь мир наблюдает" за тем, что будут делать Штаты.
"Давайте покажем им, кто мы и за что мы выступаем. Америка выступает за свободу сегодня, завтра, всегда. Америка выступает против тирании и угнетения. Америка поддерживает народ Украины", – заявил Байден.
- По данным Politico, на следующей неделе Сенат США продолжит переговоры о запросе администрации Байдена на средства для ВСУ.
- Комментируя ситуацию с военной помощью Запада Украине, Путин заявил, что украинцам "все привозят на халяву", но "халява заканчивается". В Госдепе в ответ заявили, что Конгресс должен нивелировать эту ставку главы Кремля.
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