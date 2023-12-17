Американці "за" допомогу Україні, але підтримують тактику республіканців: опитування

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Тактика республіканців, які затримують допомогу Україні, вимагаючи додаткового фінансування на посилення південного кордону США, підтримується більшістю населення країни. Про це свідчить свіже опитування Harvard CAPS-Harris Poll.

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У рамках щомісячного опитування респондентів спитали: "Як, на вашу думку, потрібно діяти республіканцям: притримувати надання допомоги обом країнам [Україні й Ізраїлю], поки не отримають додаткового фінансування безпеки кордону, чи погодити допомогу без фінансування кордону?"

65% опитаних обрали перший варіант, причому навіть серед респондентів-демократів він на першому місці (51% проти 49%), а серед республіканців взагалі має абсолютну підтримку (83% проти 17%).

При цьому 65% учасників опитування вважають, що США повинні підтримувати Україну у війні проти Росії, хоча конкретно нинішній багатомільярдний пакет фінансування підтримують лише 49% респондентів.

Практично такі самі цифри має й Ізраїль: 65% респондентів сказали, що США мають підтримувати його у війні з ХАМАС, а той пакет, який розглядається зараз, підтримують 54%.

Під час опитування також виявилося, що кількість американців, які прихильно ставляться до України, вдвічі перевищує кількість антипатиків – 55% проти 25%. Різниця у 30 в.п. приблизно така ж, як у НАТО й Ізраїлю, і набагато краща, ніж, наприклад, у Верховного суду США чи більшості провідних медіа і соцмереж, таких як CNN, Fox News, Facebook чи екс-Twitter.

Президент Володимир Зеленський цього тижня був у США, де намагався переконати Конгрес проголосувати допомогу Україні, але повернувся без позитивного результату. Конгрес продовжує сперечатись через проблеми на кордоні з Мексикою та, найімовірніше, не ухвалить до кінця року додаткову допомогу Україні на $61,7 млрд.

Детальніше про це читайте тут: Зеленський повертається зі США без великих грошей: чому так сталося і що далі