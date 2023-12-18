Пентагон заявил, что средства на военную помощь Украине закончатся 30 декабря – Bloomberg

Пентагон начал усиливать давление на Конгресс с целью выхода из тупика по выделению более $60 млрд для Украины, пишет Bloomberg

Майкл МакКорд (Фото: Министерство обороны США)

У Министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного в Украину, до 30 декабря, если Конгресс не одобрит новое финансирование. Об этом сообщило издание Bloomberg, в распоряжении которого есть письмо контролера Пентагона Майкла МакКорда к руководителям комитетов по вопросам оборонной политики и ассигнованиям Палаты представителей и Сената.

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По словам МакКорда, Министерство обороны США тратит последние $1,07 млрд на закупку нового вооружения и техники, которые заменят снятые с вооружения и отправленные в Украину, однако 30 декабря его счета будут пустыми.

"После того, как эти средства будут использованы, департамент исчерпает финансирование, доступное нам для предоставления помощи Украине", – написал он.

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По данным издания, этим письмом Пентагон усиливает давление на Конгресс с целью выхода из тупика по выделению более $60 млрд, которые американский президент Джо Байден запросил для помощи Украине в отпоре российским войскам.

"Для того, чтобы защитить военную готовность США, при отсутствии действий Конгресса по одобрению дополнительных расходов, министерство ожидает, что будет возможен только один дополнительный пакет сокращений", – сказал контролер.

12 декабря администрация Байдена объявила, что посылает Украине пакет американских поставок на сумму $200 млн, включающий артиллерийские снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия и другое вооружение.

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Как только это произойдет, Пентагон сможет отправить еще один пакет помощи Украине, сказал МакКорд.

Хотя письмо призывает членов Конгресса заключить соглашение по финансированию Украины, оно также означает, что республиканцы, которые "ушли на рождественские каникулы", не приняв решение о финансировании, имеют время, чтобы "выбить его", когда они вернутся после 1 января, отметили журналисты.

По данным Politico, Сенат США продолжит переговоры о запросе администрации Байдена на средства для ВСУ.

Комментируя ситуацию с военной помощью Запада Украине, Путин заявил, что украинцам "все привозят на халяву", но "халява заканчивается". В Госдепе в ответ заявили, что Конгресс должен нивелировать эту ставку главы Кремля.

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