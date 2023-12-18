США анонсировали еще один пакет для ВСУ на декабрь. Но последний из оставшихся денег

Джон Кирби заявил, что для обеспечения помощи Украине нужно, чтобы Конгресс "действовал без промедлений"

Джон Кирби (Фото: EPA)

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что пакет помощи Украине, запланированный на конец декабря 2023 года, будет последним, если Конгресс не одобрит дополнительную помощь. Его слова цитирует издание CNN.

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Кирби отметил, что хотя помощь, предоставленная Украине до сих пор, была важной для противостояния российскому вторжению в Украину, однако страна "все еще нуждается в американской помощи".

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"Мы все еще планируем предоставить Украине еще один пакет помощи позже этого месяца. Однако когда это будет сделано, как четко дал понять министр финансов МакКорд в своей сегодняшней записке в Конгресс, у нас больше не будет полномочий на пополнение бюджета, и нам нужно, чтобы Конгресс действовал без промедлений, как мы уже говорили", – сказал Кирби.

6 декабря 2023 года Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

13 декабря сообщалось, что некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" отправиться на каникулы.

Президент Зеленский на прошлой неделе находился в США, где пытался убедить Конгресс проголосовать помощь Украине, но вернулся без положительного результата. Конгресс продолжает спорить из-за проблем на границе с Мексикой и, скорее всего, не примет до конца года дополнительную помощь Украине на $61,7 млрд.

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