Трамп может прекратить помощь Украине, Европа не готова. Так считают топ-аналитики Запада
45 президент Дональд Трамп может прекратить помощь Украине в случае победы на выборах 2024 года, а Европа не готова к такому развитию событий. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказали научная сотрудница в Center for Strategic and International Studies (CSIS, Вашингтон) Элизабет Хоффман и старший научный сотрудник в Центре Альфреда фон Оппенгейма для будущего Европы при Немецком совете по международным отношениям (DGAP, Берлин) Бенджамин Таллис.
По словам Хоффман, внутренняя политика всегда превалировала над внешней на всех американских выборах, что уже дает негатив для Украины.
"Около 80% американцев озабочены проблемами на границе с Мексикой. Конгрессмены, которые хотят переизбраться, вынуждены считаться. В противном случае избиратели могут говорить: Мы страдаем дома, поэтому почему мы присылаем деньги за границу? Конгрессменам нужно определенное политическое прикрытие", — сказала аналитик.
Она отметила, что выдвижение Трампа на выборы может сместить разговоры об Украине в негативную сторону.
"Он обещает завершить войну через 24 часа. Мне непонятно, что бы он делал, если бы стал президентом. Я не вижу сценария, по которому США вышли бы из НАТО. Но в отношении Украины – да, есть риск быть покинутой при Трампе", — заявила Хоффман.
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Таллис обратил внимание, что канцлер Германии Олаф Шольц пообещал активизировать усилия, если США будут сокращать помощь Украине, но неясно, каким образом.
"Европа десятилетиями недоинвестировала в свои вооруженные силы. Германия была первой среди тех стран, которые это делали. И сейчас имеет собственный бюджетный кризис. Победа изоляциониста Трампа может наоборот привести к контрреакции Европы. Она может сокращать помощь и накапливать ресурсы, потому что будет чувствовать угрозу от России напрямую, а не через Украину или гибридное противостояние, и это будет ошибочным для Европы решением, гораздо дешевле было бы победить Россию в Украине", — подчеркнул эксперт.
По его словам, потенциальная победа Трампа ставит под вопрос, насколько США будут преданными 5 статье договора НАТО о коллективной обороняю.
"Трамп – не тот партнер, которого вы хотите на фоне большой войны. Но если бы мы готовились, то увидели бы, что Германия действительно перевооружается, а не делает вид, что это делает. И увидели дискуссии о расширенном ядерном сдерживании, которых сейчас нет. Победа Байдена также является недооцененной опасностью. Есть риски, что основное внимание США будет сконцентрировано на Индо-Тихоокеанском регионе – без увеличения поддержки Украины. Но победа Байдена лишит Россию фактора времени. И это может изменить игру: Сейчас Путин рассчитывает на победу республиканцев и говорит: Зачем мне заключать какое-то соглашение с администрацией Байдена, когда я могу заключить его с Трампом?", — резюмировал он.
Недавно спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом надеется на согласование финансирования для Украины в начале января.
- 6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине, – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- 13 декабря сообщалось, что некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" уйти на каникулы.
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