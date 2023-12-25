Трамп может прекратить помощь Украине, Европа не готова. Так считают топ-аналитики Запада

Аналитики заявили, что Дональд Трамп может прекратить помощь Украине, а Европа к этому не готова

Дональд Трамп (Фото: EPA/AMANDA SABGA)

45 президент Дональд Трамп может прекратить помощь Украине в случае победы на выборах 2024 года, а Европа не готова к такому развитию событий. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказали научная сотрудница в Center for Strategic and International Studies (CSIS, Вашингтон) Элизабет Хоффман и старший научный сотрудник в Центре Альфреда фон Оппенгейма для будущего Европы при Немецком совете по международным отношениям (DGAP, Берлин) Бенджамин Таллис.

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По словам Хоффман, внутренняя политика всегда превалировала над внешней на всех американских выборах, что уже дает негатив для Украины.

"Около 80% американцев озабочены проблемами на границе с Мексикой. Конгрессмены, которые хотят переизбраться, вынуждены считаться. В противном случае избиратели могут говорить: Мы страдаем дома, поэтому почему мы присылаем деньги за границу? Конгрессменам нужно определенное политическое прикрытие", — сказала аналитик.

Она отметила, что выдвижение Трампа на выборы может сместить разговоры об Украине в негативную сторону.

"Он обещает завершить войну через 24 часа. Мне непонятно, что бы он делал, если бы стал президентом. Я не вижу сценария, по которому США вышли бы из НАТО. Но в отношении Украины – да, есть риск быть покинутой при Трампе", — заявила Хоффман.

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Таллис обратил внимание, что канцлер Германии Олаф Шольц пообещал активизировать усилия, если США будут сокращать помощь Украине, но неясно, каким образом.

"Европа десятилетиями недоинвестировала в свои вооруженные силы. Германия была первой среди тех стран, которые это делали. И сейчас имеет собственный бюджетный кризис. Победа изоляциониста Трампа может наоборот привести к контрреакции Европы. Она может сокращать помощь и накапливать ресурсы, потому что будет чувствовать угрозу от России напрямую, а не через Украину или гибридное противостояние, и это будет ошибочным для Европы решением, гораздо дешевле было бы победить Россию в Украине", — подчеркнул эксперт.

По его словам, потенциальная победа Трампа ставит под вопрос, насколько США будут преданными 5 статье договора НАТО о коллективной обороняю.

"Трамп – не тот партнер, которого вы хотите на фоне большой войны. Но если бы мы готовились, то увидели бы, что Германия действительно перевооружается, а не делает вид, что это делает. И увидели дискуссии о расширенном ядерном сдерживании, которых сейчас нет. Победа Байдена также является недооцененной опасностью. Есть риски, что основное внимание США будет сконцентрировано на Индо-Тихоокеанском регионе – без увеличения поддержки Украины. Но победа Байдена лишит Россию фактора времени. И это может изменить игру: Сейчас Путин рассчитывает на победу республиканцев и говорит: Зачем мне заключать какое-то соглашение с администрацией Байдена, когда я могу заключить его с Трампом?", — резюмировал он.

Недавно спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом надеется на согласование финансирования для Украины в начале января.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине, – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

13 декабря сообщалось, что некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" уйти на каникулы.

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