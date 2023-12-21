Трамп может сорвать соглашение в Конгрессе США для помощи Украине — лидер демократов Шумер

Шумер заявил, что законодатели от Республиканской партии могут столкнуться с нападками Трампа, если пойдут на соглашение по границе и помощи Украине

Дональд Трамп (Фото: EPA/AMANDA SABGA)

Лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер заявил, что 45-й президент Дональд Трамп может сорвать соглашение в Конгрессе по безопасности границ и дальнейшей помощи Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

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По его словам, Трамп может повлиять на ряд республиканских законодателей, чтобы они не поддерживали помощь Украине.

"Он представляет собой огромную политическую силу в этой партии. И вопрос в том, поступят ли они правильно, даже несмотря на то, что знают, что Дональд Трамп самым отвратительным и злобным образом нападет на них?" — сказал Шумер.

Он отметил, что республиканцы стоят перед дилеммой — они знают, что передача помощи Украине будет правильным шагом, но боятся нападок Трампа.

"И они знают, что нам нужно что-то сделать на границе. И мы готовы встретиться с ними на приличной части пути. Но у них также есть призрак Дональда Трампа", — заявил сенатор.

Вчера на брифинге спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом также надеется на согласование финансирования для Украины в начале января.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине, – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

13 декабря сообщалось, что некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" уйти на каникулы.

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