США могут принять помощь Украине в середине января, изучаем "план Б" — конгрессмен

Майк Квигли (Фото: EPA/MANDEL NGAN)

Конгрессмен от Демократической партии Майк Квигли заявил, что Конгресс США должен принять новый пакет помощи Украине уже в январе 2024 года, а в случае провала придется искать "процедурные методы". Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

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По его словам, он верит в одобрение пакета годовой помощи где-то в середине января, а также надеется, что из Палаты представителей не будут звучать сомнения в поддержке Украины.

"Опять же наше решение о помощи Киеву дает сигнал как врагам, так и друзьям по НАТО. И я очень обеспокоен, что если мы затянем с помощью Украине, многие наши союзники сделают то же самое", — сказал Квигли.

Отвечая на вопрос о "плане Б" на случай провала рассмотрения пакета помощи Украине, законодатель сказал, что если до этого дойдет, то есть "некоторые процедурные методы".

"В частности, попытаться "освободить" законопроекты, имеющие ассигнования для Украины. Петиция об "освобождении законопроекта" заставляет вынести его на голосование, освободив от рассмотрения комитетов. Также есть законопроекты "о чистом финансировании", которые финансируют Украину. Я бы настаивал на этом как на процедурной альтернативе. Я бы настаивал на других мероприятиях, которые обеспечили бы определенную сумму на три-четыре месяца. Это ужасный "план Б", он далеко не так хорош, как первый. Но очень важно избежать пробелов в оказании помощи", — заявил он.

6 декабря 2023 года Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

13 декабря сообщалось, что некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" уйти на каникулы.

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