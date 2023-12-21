США можуть ухвалити допомогу Україні в середині січня, є "план Б" на випадок провалу — конгресмен

Майк Квіглі (Фото: EPA/MANDEL NGAN)

Конгресмен від Демократичної партії Майк Квіглі заявив, що Конгрес США має ухвалити новий пакет допомоги Україні вже в січні 2024 року, а у разі провалу доведеться шукати "процедурні методи". Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.

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За його словами, він вірить у схвалення пакета річної допомоги десь у середині січня, а також сподівається, що з Палати представників не звучатимуть сумніви щодо підтримки України.

"Знову ж таки, наше рішення про допомогу Києву дає сигнал як ворогам, так і друзям по НАТО. І я дуже стурбований, що якщо ми затягнемо з допомогою Україні, багато наших союзників зроблять те саме", — сказав Квіглі.

Відповідаючи на запитання про "план Б" на випадок провалу розгляду пакета допомоги Україні, законодавець сказав, що якщо до цього дійде, то є "деякі процедурні методи".

"Зокрема, спробувати "звільнити" законопроєкти, які мають асигнування для України. Петиція про "звільнення законопроєкту" змушує винести його на голосування, звільнивши від розгляду комітетів. Також є законопроєкти "про чисте фінансування", що фінансують Україну. Я б наполягав на цьому як на процедурній альтернативі. Я б наполягав на інших заходах, які б забезпечили певну суму на три-чотири місяці. Це жахливий "план Б", він далеко не такий гарний, як перший. Але дуже важливо уникнути прогалин у наданні допомоги", — заявив він.

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

13 грудня повідомлялося, що деякі американські конгресмени вважали правильним залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до пуття питання про додаткове фінансування для України та безпеки кордонів США, а не "бездумно" піти на канікули.

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